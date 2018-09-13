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«Запутались — поправим»: Трутнев о завышенных ценах в Приморский океанариум

Общество

Одна из присутствующих на мероприятии представительниц СМИ пожаловалась Трутневу на завышенные цены на билеты в Приморский океанариум

Владивосток, 13 сентября 2018, 11:09 — REGNUM  Разобраться с проблемой завышенных цен на билеты в Приморский океанариум обещал полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, выступая на итоговой пресс-конференции в день закрытия IV Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Одна из присутствующих на мероприятии представительниц СМИ пожаловалась Трутневу на завышенные цены на билеты в Приморский океанариум. Так, по ее словам, семье из четырех человек потребуется около 4 тыс. рублей, чтобы посетить океанариум, что для многих является неподъемной суммой.

«Если люди запутались, мы их поправим», — заявил Трутнев, добавив, что «океанариум не для того создавался, чтобы деньги зарабатывать», а с совершенно иными целями.

Напомним, что 13 сентября завершился IV Восточный экономический форум. Во время итоговой пресс-конференции Трутневу были заданы вопросы о повышении пенсионного возраста, газификации Дальнего Востока, мирном договоре с Японией и удержании людей в регионе наряду с прочими.

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Восточный экономический форум
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