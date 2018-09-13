Пенсионерам льготу не дали: в Татарии готовятся к самообложению

Камско-Устьинский район, Татария, , 10:49 — REGNUM В муниципалитетах Татарии начали готовиться к референдумам по самообложению. Вопрос о разделении насущных расходов бюджета в 2019 году среди первых подняли власти посёлка городского типа Камское Устье одноимённого района. Совет муниципального образования предлагает собирать со всех совершеннолетних жителей населённого пункта по 300 рублей. Освобождение от платежа, если на референдуме будет принято решение о сборе, получат лишь инвалиды первой группы, многодетные семьи, студенты-очники. Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры снова не попали в список льготников. Дата референдума пока не определена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При минимальном потребительском бюджете в 13,4 тыс. рублей, который необходим пенсионеру Татарии, средняя начисленная пенсия в регионе составляет 12 909 рублей.

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В рамках самообложения, под которое могут попасть и пенсионеры пгт Камское Устье, средства предлагается тратить «дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» и «организацию благоустройства территории поселения».

В ноябре 2017 года в этом населённом пункте также проводился референдум по самообложению. Тогда было принято решение собирать по 300 рублей со всех жителей кроме тех, что и в этом году определили в качестве льготников. Пенсионеров к ним и в 2017 году не относили. Собранные средства по итогам прошлогоднего референдума предлагалось тратить на дороги, благоустройство, а также участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Напомним, самообложение представляет собой разовый добровольной взнос со стороны жителей определённых территорий, где принято соответствующее решение на референдуме. При этом платить должны будут все — и те, кто не принял участие в голосовании, и те, кто голосовал против самообложения.

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В Татарии уже несколько лет активно используют этот инструмент сбора средств в бюджеты. На каждый собранный рубль с населения республиканский бюджет добавляет району по четыре рубля.

Между тем, даже в тех сельских поселениях, где большинством голосов проголосовали за самообложение, собираемость взноса невысока. Жалобы районов в 2016 году на это явление привели к тому, что кабинет министров РТ разработал законопроект, который вводил административный штраф за не внесение самооблагающего взноса. Инициатива была воспринята населением негативно и не вступила в силу, оставшись законопроектом. В это же время в ряде районов жителям, которые не сделали взноса, присылают уведомления об административном нарушении. Например, подобное наблюдалось в Ютазинском районе, где административная комиссия ссылалась на ч. 1. ст 2.6 Кодекса РТ по административным правонарушениям «Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления». Хотя еще в 2017 году эксперты из юридического сообщества в комментариях казанским СМИ говорили, что данную статью нельзя применять к референдумам о самообложении.

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Напомним, в ноябре 2017 году прошедшие в районах референдумы обернулись скандалами — под самообложение попали малообеспеченные категории граждан, в том числе пенсионеры, участники Великой Отечественной войны.

Всего тогда референдумы проводили в 872 сельских поселениях Татарии, в девяти они были признаны не состоявшимися.

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