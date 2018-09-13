Индонезия и Малайзия будут сотрудничать для защиты женщин-мигрантов

Джокьякарта, Индонезия, , 10:43 — REGNUM Председатель национальной женской организации Малайзии Шарифа Хапсах заявила, что Индонезия и Малайзия могут работать вместе, чтобы повысить потенциал трудящихся женщин-мигрантов в экономической сфере, сообщает Antaranews.

«Самое главное — это не только увеличение числа работающих женщин, но и то, как помочь им реализовать свой потенциал», — отметила Шарифа Хапсах на 35-й сессии Международного совета женщин в Джокьякарте, Индонезия.

По ее словам, расширение прав и возможностей индонезийских женщин, работающих в Малайзии, должно быть увеличено, причем как со стороны Индонезии, так и Малайзии.

«Индонезия в качестве страны-отправителя должна оснастить будущих трудящихся-мигрантов определенными навыками, правовой защитой и предоставить информацию о работе в стране. Малайзия, в свою очередь, должна гарантировать защиту трудящихся-мигрантов, контролировать размещение трудящихся-мигрантов и предоставить работу», — отметила председатель женской организации Малайзии в своем докладе.

Напомним, Международный совет женщин (ICW) стал первой организацией, защищающей права женщин во всем мире. Совет существует с 1888 года и является консультативным органом ООН.