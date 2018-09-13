В Свердловской области подключают больницы и поликлиники к интернету

Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM В Свердловской области в плановом режиме исполняется поручение президента Российской Федерации о подключении всех больниц и поликлиник к сети интернет с целью широкого использования телемедицинских технологий, широко используются новые возможности для повсеместного внедрения телемедицины. Министерство здравоохранения Свердловской области провело видеоконференцию по вопросам организации телемедицинских консультаций на всех территориально выделенных площадках медицинских учреждений.

«Телемедицинские технологии в настоящее время становятся неотъемлемой частью процесса оказания медицинской помощи. Использование телемедицины на практике растет от года в год», — заявила заместитель министра здравоохранения Екатерина Есина.

Сейчас основной акцент делается на доступность применения телемедицинских технологий для населения и консультируемых организаций. За восемь месяцев 2018 года количество телемедицинских центров и пунктов увеличено на 370 единиц, обеспеченность медицинских организаций возросло на 311 видеотерминал. Планируемый показатель к концу 2018 года должен составить более 600 телемедицинских пунктов и центров по всей Свердловской области.

В 2018 году сохраняется положительная динамика и по количеству проведенных телемедицинских консультаций — проведено 18 350 телемедицинская консультация, ожидаемый к концу 2018 года показатель более 32 000 консультаций, это на 11% больше по сравнению с 2017 годом.

«Развитие телемедицинской сети здравоохранения Свердловской области позволит экономить время и финансовые средства не только медицинских организаций, но и пациентов, сделает медицинскую помощь доступнее», — заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Применение телемедицинских технологий в Свердловской области началось в 2009 году вместе с созданием региональной сосудистой службы. Оперативность принятия решений при проведении консультаций в рамках работы службы позволяет сохранять и спасать здоровье сотням пациентов. Следует отметить, что на первом этапе консультирование проходило в режиме точка-точка и не было возможности организации консилиума или проведения организационных совещаний по службе. В 2011—2012 годах принято решение об оснащении медицинских организаций телемедицинскими установками и вводе в эксплуатацию ядра. Это внесло качественный прорыв — появилась возможность организации консилиумов и проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи. В связи с потребностью в организации большого количества одновременных консультаций и совещаний в 2015 году произведено дооснащение ядра телемедицины.