В Хельсинки обсудили гендерное равенство на Крайнем Севере

Сургут, Югра, , 10:25 — REGNUM Одной из приоритетных тем Второго конгресса Университета Арктики, посвященного проблемам развития Крайнего Севера, стало гендерное равенство, сообщает 13 сентября пресс-служба Сургутского государственного университета (СурГУ).

В рамках конгресса этому вопросу была посвящена целая сессия, она носила название «Взгляд на инерцию развития с позиции гендера». В качестве руководителя мероприятия выступил старший научный сотрудник MAP-SCAN Расмус Оле Расмуссен. Вопрос о гендере также поднимался на параллельной научной сессии «Гендерные отношения на Севере».

Как пояснили в СурГУ, Университет Арктики (UArctic) — это международная сеть, охватывающая университеты, колледжи, научно-исследовательские институты и другие организации, занимающиеся вопросами образования и исследований на Севере. Эта структура содействует культурному разнообразию, в том числе языковому, гендерному равенству, а также партнёрству между коренными народами Севера и другими северянами.

СурГУ является членом UArctic с 1996 года, а ректор Сергей Косенок входит в Совет ректоров объединения северных вузов, расположенных в приарктической зоне. На арктическом конгрессе в 2018 году вуз представляла директор Института гуманитарного образования и спорта, доцент Марина Ставрук.

Ранее эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова на общественных слушаниях «Иностранное влияние на семейную политику как угроза национальной безопасности» сообщала, что внедрение гендерной идеологии в России осуществляется через иностранное финансирование и «вербовку» российских представителей научного сообщества.

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