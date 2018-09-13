Трутнев пообещал пересмотреть газовую стратегию в интересах жителей ДВ

Владивосток, , 10:20 — REGNUM Пересмотреть стратегию газификации Дальневосточного региона с учетом интересов конечного потребителя, жителей региона, пообещал полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, выступая на итоговой пресс-конференции в день закрытия IV Восточного экономического форума, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Мы взяли на себя обеспечение инфраструктуры многих сотен проектов, которые ведутся на ДВ, и по большинству мы находимся в графике, но есть единичные сбои», — заявил Трутнев, добавив, что вопросы по газу встают чаще других, и это чистейшая правда, с которой нет смысла спорить.

В связи с этим он отметил, что эти вышеуказанные проблемы уже учитываются и идет поиск их решения.

«Я планирую посмотреть баланс газовых компаний Дальнего Востока… мы эту работу проведем, будем считать, что такое поручение Министерству природных ресурсов я хотел бы дать… и месяца через три отчитаемся», — пообещал Трутнев.

Напомним, что Юрий Трутнев поделился промежуточными результатами подходящего к концу IV Восточного экономического форума на специальной конференции в день его закрытия. Он также пообещал передать предложение жителей Дальнего Востока о некоторых коррективах в предлагаемую пенсионную реформу.

Читайте ранее в этом сюжете: Трутнев обещал передать Путину пожелания жителей ДВ о пенсионной реформе

Читайте развитие сюжета: Трутнев заявил о личной готовности защищать честных инвесторов