На учениях «Восток-2018» используется «обобщенный сирийский опыт»

Чита, , 10:20 — REGNUM На военных учениях «Восток-2018», которые проходят с 11 по 17 сентября в Российской Федерации, использовался обобщенный опыт участия в сирийском конфликте. Об этом командующий войсками Восточного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлев сообщил сотрудникам СМИ.

«В учениях («Восток-2018») применялся обобщенный сирийский опыт», — сказал Журавлев.

По его словам, речь идет о навыках разведки, десанта и ведения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 сентября в России проводятся военные учения «Восток-2018». В маневрах, которые стали самыми масштабными за последние 30 лет, задействовано 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.

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