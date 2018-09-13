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В Оренбурге посредник во взяточничестве наказан на 2,5 млн рублей

Общество

Мужчина выступал в качестве посредника между студентами и должностными лицами Оренбургского госуниверситета

Оренбург, 13 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  В Оренбурге к уголовной ответственности привлечен посредник, который передавал деньги по просьбе студентов-заочников должностным лицам Оренбургского государственного университета (ОГУ). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде, посредник оштрафован на 2,5 млн рублей.

Вознаграждение передавалось за проставление отметок без фактической сдачи экзамена. Посредник договаривался об этом с должностными лицами вуза. Кроме того, мужчина решал и вопросы по поводу зачисления абитуриентов в ОГУ, которые не имели намерения реально учиться.

По данным судебной инстанции, доказано семь преступлений, которые касаются посредничества во взяточничестве и дачи взятки. Стоит отметить, что фигурант уголовного дела не согласился с вердиктом Ленинского районного суда Оренбурга и обжаловал приговор. Однако апелляция осталась без удовлетворения.

Добавим, на днях крупнейший вуз региона (ОГУ) вновь оказался в центре коррупционного скандала. 11 сентября задержан начальник отдела кадров ОГУ. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан начальник отдела кадров крупнейшего вуза Оренбуржья

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