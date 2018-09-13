СМИ: под Омском строят городок для тысяч китайцев

Омск, , 10:13 — REGNUM Под Омском возводят вахтовый городок, рассчитанный на 3500 рабочих из Китая. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили омские массмедиа.

Уточняется, что активная подготовка к строительным работам ведётся в посёлке Омский, расположенном к северу от областного центра — на территории бывшего сельхозугодия. Рабочие, о которых идёт речь, будут заняты на реконструкции нефтезавода.

«Городок будет огорожен по периметру, их будут централизованно увозить-привозить на работу и с работы. Там будет своя инфраструктура, ЧОП, магазины и так далее. Свои газ, вода, самостоятельный вывоз мусора, полностью все коммуникации. Это будет за границей нашего населённого пункта», — цитирует «СуперОмск» главу Омского сельского поселения Инну Шумихину.

Омское информагентство напомнило, что в феврале текущего года был подписан контракт, согласно которому Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7, входящая в состав корпорации CNCEC, будет строить в Омской области комплекс глубокой переработки нефти. Стоимость проекта оценивается в $420 млн.

Напомним, по данным мэрии Омска, основные цели въезда иностранных граждан в столицу региона — частные поездки, учёба и работа по найму. За 2017 год в уведомительном порядке в отделах по вопросам миграции УМВД по Омску поставили на учёт более 54 тысяч иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья (в 2016 году — 51 311).