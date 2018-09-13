Авторы «шоколада с Путиным» не платят Кремлю за образ президента

Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Бизнесмен, наладивший в Петербурге выпуск шоколадных плиток, на этикетках которых используется образ президента Владимира Путина, уверен в своей законопослушности и говорит о том, что никаких претензий со стороны Кремля к его деятельности не было и нет. Предприниматель Андрей Шарков рассказал корреспонденту ИА REGNUM, как возникла и была реализована эта бизнес-идея.

Ранее стало известно, что произведенные в Петербурге шоколадки с изображением Путина активно продаются в крупных магазинах некоторых российских городов. Например, в крупнейшем супермаркете Барнаула продают горький шоколад с «плачущим Путиным» на этикетке. Продавцы говорят, что этот товар «раскупают влёт», передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Шарков, глава ООО «Шокобокс», узнав об этом, немного удивился. Он пояснил, что изначально эта серия шоколада была рассчитана исключительно на иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Москву. При этом продается она в двух столицах, в основном, в небольших книжных магазинах в центре и сувенирных лавках. В сетевую торговлю такой шоколад здесь не отправляли. Однако тому, что в регионах эта продукция получила спрос у массового покупателя, бизнесмен, разумеется, рад. Он отметил, что оптовые покупатели шоколада вправе распоряжаться закупленными партиями по своему усмотрению.

Шарков рассказал, что идея выпустить шоколадную серию «Президент» возникла в 2013 году, «еще до Крыма». Предприниматель, хорошо знакомый с нормами авторского права, был в курсе того, что использование фотоизображения человека в коммерческих целях невозможно без официального согласия этого лица. Но такой цели и не ставилось. Чтобы реализовать свою идею, не нарушая закон, Шарков связался с петербургским художником Алексеем Сергиенко, ранее написавшим серию картин с изображением президента. Художник дал согласие на их использование в дизайне этикеток.

«Сергиенко получает «роялти» от объема выпуска шоколада. Причем, расплачиваемся с ним мы по бартеру — продукцией, которую он реализует в своей сети сувенирных торговых точек», — пояснил Андрей Шарков.

По словам предпринимателя, никаких претензий со стороны Кремля к выпуску шоколада «с Путиным» не поступало. Более того, эта серия несколько раз была представлена на мероприятиях в Москве с участием высокопоставленных чиновников и депутатов Госдумы, поэтому, уверен Шарков, в администрации президента с его продукцией тоже знакомы.

«Жириновский покупал и высказывал пожелание, чтобы были выпущены шоколадки и с его образом», — добавил глава компании «Шокобокс».

Шарков также подчеркнул, что у любого продукта есть жизненный цикл. Шоколад «Президент» — не исключение, и его выпуск рано или поздно будет прекращен, когда это продиктуют маркетинговые или иные соображения.

В настоящее время четыре вида шоколада этой серии предлагаются производителем по цене от 170 до 230 рублей. Горький и молочный шоколад изготавливают из высококачественного сырья Barry Callebaut (Швейцария).

Бизнесмен также отметил, что в линейке продукции его компании были и другие изделия, имеющие «политическое» оформление, однако в настоящее время это направление решено не развивать, прежде всего по этическим соображениям, в связи с гибелью Бориса Немцова, чей образ использовался в одном из изделий.

По данным открытых источников, ООО «Шокобокс» создано в апреле 2011 года Андреем Шарковым, который является его гендиректором. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, основная деятельность — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Шарков в разные годы был соучредителем и учредителем семи юрлиц, четыре из которых на сегодня уже ликвидированы. Помимо этого, учрежденное им ООО «Кверти групп» было соучредителем ООО «Проспект» (на сегодня ликвидировано, занималось издательской деятельностью).