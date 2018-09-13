Четверг, 13 Сентября 2018 года
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В Ярославской области появится санитарная авиация

Общество

В экстренных случаях пациентов будут доставлять в клиники Москвы на вертолете

В Ярославской области появится санитарная авиация
Иллюстрация: Http://www.kraszdrav.ru
Санитарная авиация в Красноярском крае

Ярославль, 13 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  Проект создания в Ярославской области службы санитарной авиации одобрен Минздравом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Речь идет об одном вертолете, который будет базироваться в аэропорту Туношна. При необходимости он доставит пациентов в крупнейшие клиники Москвы. В настоящее время тяжелых больных, которым требуется срочная помощь столичных медиков, отправляют машинами «Территориального центра медицины катастроф». Для медицинской эвакуации используется санитарный автотранспорт класса «С».

Как пояснил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, авиация будет применяться в самых сложных и экстренных случаях.

Еще одна вертолетная площадка может быть создана на территории одной из крупных ярославских больниц — возможно, это будет больница имени Соловьева.

Проект рассчитан до 2024 года. Его стоимость — 149 миллионов рублей. В год планируется около 200 часов налета. Финансирование планируется из государственного бюджета.

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