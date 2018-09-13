В Новокузнецке из-за серьёзных нарушений с линии сняли шесть автобусов

Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:58 — REGNUM В городе Новокузнецк Кемеровской области шесть пассажирских автобусов сняты с линии из-за серьёзных технических неисправностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по транспорту и связи городской администрации, специалисты которого, совместно с ГИБДД и управлением государственного автодорнадзора, проводили проверку маршрутных автобусов на конечной остановке «Абашево».

"Проверили автобусы маршрутов №№ 2, 3, 5, 345, 61А, 19, 20. Практически в каждом были найдены нарушения — от минимальных, когда в салоне автобуса не указаны данные водителя и кондуктора или отсутствует информация о наличии полиса обязательного страхования гражданской ответственности пассажирских перевозок, до серьёзных технических неисправностей. Практически в каждом автобусе расшатаны поручни, не закреплены сидения», — уточнили в УТИС Новокузнецка.

За нарушения перевозчикам грозят штрафы. Однако некоторые из них проигнорировали законные требования инспекторов и даже попытались продолжить работу на линии. В результате автобусы были эвакуированы на специальную штрафстоянку.