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Менингит выявлен ещё в одной школе Екатеринбурга

Общество

Число заболевших возросло

Екатеринбург, 13 сентября 2018, 09:53 — REGNUM  В Екатеринбурге увеличилось количество школьников, у которых подозревают менингит. Очередной случай выявлен в школе № 171.

Сотрудники Роспотребнадзора сейчас проверяют учебное заведение.

Напомним, ранее четыре школьницы были госпитализированы из гимназии № 5. У них заподозрили менингит. Учебный процесс в гимназии был приостановлен. Детей перевели на дистанционное обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: Признаки менингита в Екатеринбурге выявили у четырёх школьниц

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Вспышки менингита
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