Менингит выявлен ещё в одной школе Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Екатеринбурге увеличилось количество школьников, у которых подозревают менингит. Очередной случай выявлен в школе № 171.

Сотрудники Роспотребнадзора сейчас проверяют учебное заведение.

Напомним, ранее четыре школьницы были госпитализированы из гимназии № 5. У них заподозрили менингит. Учебный процесс в гимназии был приостановлен. Детей перевели на дистанционное обучение.

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