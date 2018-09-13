В условиях малой мобильности: оштрафован международный аэропорт Перми

Пермь, , 09:50 — REGNUM В Перми аэропорт подвергли административному наказанию. Штраф оказался невеликим, но эффективным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре, выявленные нарушения закона о соцзащите инвалидов устранены.

Причиной для предписания прокуратуры и штрафа для международного аэропорта стали небезбарьерная среда для граждан с ограниченными возможностями здоровья на территории аэропорта. Под пристальным вниманием надзорного органа оказался доступ к объектам транспортной инфраструктуры.

В перечень нарушений вошли отсутствие в здании аэропорта информационной мнемосхемы (тактильной схемы движения), отображающей информацию о помещениях в здании; отсутствие на официальном сайте аэропорта информации о расположении мест выгула собак-проводников, об ограничениях при перевозке индивидуальных средств передвижения, используемых пассажирами. Кроме того, претензии коснулись и автостоянок. Сведения о парковочных местах для маломобильных граждан также отсутствовали.

За выявленные нарушения аэропорт привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.

Международный аэропорт «Большое Савино» — единственный в Пермском крае аэропорт, который обслуживает регулярные пассажирские перевозки. 30 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта «Пермь».

На официальном сайте организации отмечено, что она является социально ответственным предприятием и учитывает в своей деятельности интересы сотрудников, жителей города и района. Ежегодно сотни тысяч рублей направляются на реализацию социальных проектов.