В Туле стартовал День первой помощи — в рамках проекта МЧС

Тула, , 09:34 — REGNUM День первой помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!» открылся в Туле 12 сентября — церемония состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Дюмин, заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин и директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Всероссийская акция «Научись спасать жизнь» проходит в Тульской области второй год подряд. Глава региона Алексей Дюмин подчеркнул, что это хорошая возможность привлечь к ней еще больше людей. В этом году в ней участвуют около 1000 школьников, студентов, воспитанников Первомайской кадетской школы.

«Наш регион стал «пилотным» по реализации этого проекта. Очень важно, что в акции принимает участие молодежь. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И долг каждого — уметь оказать помощь тому, кто попал в беду», — подчеркнул глава региона, поблагодарив организаторов акции и инициатора проекта Юлию Шойгу.

Проект стартовал 1 июля 2016 года. Его цель — обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях. За время реализации проекта уже подготовлено 140 инструкторов, которые теперь обучают слушателей. Всего с начала проекта проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек.