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В Хакасии стартуют большие приключенческие гонки на Саянах

Общество

За звание победителя сразятся участники студотрядов спасателей, военно-патриотических клубов и туристы

Абакан, 13 сентября 2018, 09:00 — REGNUM  Двенадцать команд из Сибирского федерального округа примут участие в «Больших Саянских приключенческих гонках», которые начнутся в Хакасии 14 сентября, сообщает пресс-служба Хакасского государственного университета (ХГУ).

За звание победителя сразятся участники студотрядов спасателей, военно-патриотических клубов и туристы. География участников охватывает Новосибирскую, Омскую, Иркутскую области, Красноярский, Алтайский, Забайкальский края, Хакасию, Алтай, Туву и другие регионы.

Команды встретятят на базе комплекса «Жарки», где им предстоит преодолеть испытания в четырех категориях: «Марш-бросок», «Техногенная среда», «Природная среда» и «Акватория».

"В течение нескольких дней в игровой форме они подготовятся к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, отработают коллективные действия по решению проблем жизнеобеспечения», — сообщил один из авторов проекта, глава туристического клуба «Меридиан» ХГУ Юрий Куюков.

По его словам, самым трудным этапом гонок станет «Марш-бросок», где участникам с полным комплектом снаряжения и питания потребуется за семь часов преодолеть 30 километров пути.

Организатором соревнований выступил ХГУ, выигравший грант Росмолодежи. Авторами проекта стали преподаватели кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Института естественных наук и математики совместно с управлением молодёжной политики университета и активистами студенческого турклуба «Меридиан».

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