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Подвиг офицера: в Оренбург привезли капсулу с землёй из сирийской Пальмиры

Общество

На церемонии открытия «Зарницы Поволжья» капсулу передали в штаб регионального отделения «Юнармии», которое носит имя Александра Прохоренко

Оренбург, 13 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  В Оренбург прибыла капсула с землёй из Пальмиры. Она передана в штаб регионального отделения «Юнармии» в память о подвиге Героя России Александра Прохоренко и всех российских военнослужащих, участвовавших в операции по восстановлению мира в Сирии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, капсула передана на церемонии открытия военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Добавим, региональное отделение «Юнармии» носит имя Александра Прохоренко.

Символично, что открытие игр прошло у памятника Герою России Александру Прохоренко. Александр возглавлял команду зарничников Тюльганского района, которая неоднократно становилась победителем и призером областного этапа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Прохоренко погиб 16 марта 2016 года. Окруженный врагами старший лейтенант вызвал огонь на себя. Александра Прохоренко похоронили на малой родине — в селе Городки Оренбургской области. 6 мая 2016 года в регионе было объявлено днём траура.

Старшему лейтенанту Александру Прохоренко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, президент России присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно.

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Война в Сирии
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