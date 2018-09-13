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В Тюменской области 7,7 тыс. родителей не платят алименты

Общество

В регионе число алиментщиков выросло по сравнению с 2017 годом на 900 человек

Тюмень, 13 сентября 2018, 08:35 — REGNUM  Неплательщики алиментов в Тюменской области задолжали своим детям около 600 млн рублей. У судебных приставов региона находится на сегодняшний день 7,7 тыс. исполнительных листов, из них 1,5 тыс. — женщины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причём число алиментщиков выросло по сравнению с 2017 годом на 900 человек, заявила на пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления ФССП Елена Лоскутова.

Портрет должника по алиментам в Тюменской области — это мужчина 30−40 лет, имеющий постоянную работу. Портрет матери-алиментщицы — безработная, ведущая асоциальный образ жизни, лишенная родительских прав.

Нерадивых родителей порой приходится объявлять в федеральный розыск и привлекать к уголовной ответственности. Весомый вклад вносит в поиски ГИБДД: алиментщиков-автовладельцев фиксируют камеры видеонаблюдения, при проверке документов автовладельцев параллельно идёт проверка по базам УФССП.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отметил, что в обращениях к нему невыплата алиментов занимает второе место. Первое место занимают обращения бывших супругов по определению места жительства ребёнка.

Андрей Степанов заявил, что на его взгляд, развод — это уже нарушение прав ребёнка на семью, общение с близкими родственниками и благополучное детство.

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Уклонение от уплаты алиментов
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