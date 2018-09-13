Расплата оренбуржцев за долги перед энергетиками: аресты и ограничение

Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области в производстве судебных приставов находится более 45 тыс. документов о взыскании задолженностей за тепло, свет и газ. Ко всем злостным должникам применяются меры принудительного исполнения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным оренбургского филиала «Т Плюс», на середину июля сумма долга населения за потребленные ресурсы составила более 2 млрд рублей. Средняя сумма иска задолженности за тепловую энергию составила 11 тыс. рублей, за электроэнергию — 4 тыс. рублей.

В отношении злостных неплательщиков судебные приставы применяют аресты имущества, запрет на выезд за границу и удержание части доходов. Так, ареста имущества должников касаются 1400 документов, ограничения права выезда за пределы РФ — почти 6 тысяч постановлений. Вынесено более 5 тысяч постановлений на удержание из доходов должников — заработной платы и пенсии.

Тем не менее, и эти меры не всегда оказываются действенными. В отношении 300 человек, не исполняющих требования приставов, применили административное наказание.

За восемь месяцев 2018 года ресурсоснабжающих организаций, судебные приставы Оренбуржья перечислили более 400 миллионов рублей в счет погашения задолженностей.

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