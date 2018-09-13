Украинским студентам предложили найти перспективы Украины в мире

Киев, , 08:05 — REGNUM Написать работу на тему «Перспективы Украины в условиях экономической глобализации и перехода страны на шестой технологический уклад» предложило украинским студентам министерство образования и науки Украины, сообщает 13 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, конкурс студенческих работ продлится до 10 декабря, а принять участие в нем смогут студенты со второго по пятый курс. Победителям конкурса обещан денежный приз: за первое место 13 тыс. гривен ($460), за второе — 7,5 тыс. гривен ($270), за третье — 3,5 тыс. гривен ($120).

Напомним, перспективы Украины эксперты оценивают не лучшим образом. Огромные долги, наращиваемые ежегодно украинским правительством, и экономический кризис уже в несколько раз увеличили бедность и нищету на Украине.