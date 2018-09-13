Санврачи призывают свердловчан прививаться от гриппа

Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Свердловской области уже отмечен рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

С 3 по 9 сентября по региону заболели 18,2 тыс. человек. В Екатеринбурге отмечено 9 тыс. случаев. В сравнении с предыдущей неделей рост составил 32%. В основном болеют подростки в возрасте 15−17 лет.

Сейчас идёт прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Уже привиты 4248 человек. Санврачи утверждают, что привитые болеют гриппом и ОРВИ значительно реже и в более лёгких формах.