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Вспышка холеры: в столице Зимбабве запретили публичные мероприятия

Общество

За прошедшую неделю от инфекции погиб 21 человек

Хараре, 13 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  Власти Зимбабве запретили в столице государства городе Хараре публичные мероприятия из-за вспыхнувшей эпидемии холеры, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

За прошедшую неделю от инфекции погиб 21 человек, также было выявлено 3 тыс. человек, возможно зараженных болезнью, передаваемой через воду.

«Правительство объявило чрезвычайное положение из-за вспышки холеры. Это представляет серьезную угрозу для безопасности граждан», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, эпидемии вроде холеры нередки для Зимбабве, причиной тому служат неудовлетворительное финансирование системы здравоохранения, запущенность водоемов и прочие проблемы в инфраструктуре страны.

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