В Якутии ждут создания транспортного коридора из Иркутской области в Якутск

Якутск, , 06:22 — REGNUM Нехватка транспортной инфраструктуры в Якутии приводит к отсутствию круглогодичного доступа к некоторым районам республики и сдерживанию освоения богатых месторождений полезных ископаемых. Об этом в ходе сессии «Транспортные коридоры на Востоке России» IV Восточного экономического форума заявил премьер-министр Якутии Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Он назвал транспортный вопрос одним из самых острых для Якутии.

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«Важно понимать, что помимо экспортного потенциала и возможностей использования логистических преимуществ Дальнего Востока для перехватывания транзитных потоков, развитие транспортных коридоров является ключевым условием внутреннего развития», — подчеркнул Владимир Солодов.

Он также напомнил, что на территории Якутии разведанные запасы полезных ископаемых оцениваются в 216 трлн рублей. Отсутствие транспортной доступности не только делает очень трудной их добычу, но и является проблемой для населения: жители многих населённых пунктов республики могут выезжать из них и доставлять туда всё необходимое в течение ограниченного периода времени.

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«Мы рассматриваем как среднесрочную перспективу развитие коридора от Якутска до Иркутской области, который позволит создать значительную часть Северного широтного транспортного пояса России, связывающего кратчайшим путем Восточную Сибирь через территории Якутии и Магаданской области с портами Охотского моря», — считает такой вариант решением проблем транспортной доступности в республике Владимир Солодов.

По его мнению, улучшить ситуацию также поможет строительство моста через реку Лена. Его появление, уверен премьер-министр региона, позволит снизить стоимость всех товаров в республике на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Руководство Якутии намерено подписать на нём более 30 соглашений.

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