Жителю уральского Миасса грозит срок за содержание наркопритона

Миасс, Челябинская область, , 05:16 — REGNUM Наказание в виде четырехлетнего тюремного заключения грозит жителю города Миасса (Челябинская область) за содержание наркопритона, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В содержании наркопритона обвиняется житель Миасса 1994 г.р., предоставлявший квартиру по улице Ялтинской наркоманам.

«В ходе проведения обыска по данному адресу полицейскими обнаружены и изъяты предметы с остатками наркотических средств, используемые для их потребления», — сообщили в полиции.

По факту обнаружения противоправных действий возбуждено уголовное дело о систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 1 статьи 232 УК РФ).

«Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — отметили в МВД.

С содержателя наркопритона взяли подписку о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за содержание наркопритона осудили жительницу Челябинска, которая сама страдает наркотической зависимостью. Ей назначили наказание в виде года лишения свободы.

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