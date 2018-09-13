В Челябинске выявлены очередные «резиновые квартиры»

Челябинск, , 04:55 — REGNUM Три квартиры, в которых фиктивно поставлены на учет десять иностранцев, обнаружены в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«Челябинские полицейские выявили три квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет десяти иностранных граждан», — сообщили в полиции.

Квартиры обнаружены в Ленинском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Зарегистрированные в этих квартирах иностранцы не жили там, а были поставлены на учет за вознаграждение.

«Челябинцы регистрировали в квартирах от двух до четырех иностранцев», — сообщили в полиции.

По факту обнаружения правонарушения возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке иностранцев на учет (статья 322.3 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное за это правонарушение — трехлетний срок лишения свободы.

С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в ходе операции «Должник» в Челябинской области на 300 тыс. рублей оштрафованы нарушители миграционного законодательства.

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