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Президент «Анжи» – о скандале с Тимати: Дагестану не нужны рэп-концерты

Общество

Кадиев: «Мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации»

Президент «Анжи» – о скандале с Тимати: Дагестану не нужны рэп-концерты
Липунов Г. А
Тимати

Махачкала, 13 сентября 2018, 03:02 — REGNUM  В конфликте между абсолютным чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимати президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев встал на сторону спортсмена, передает «Матч ТВ».

Комментируя скандал вокруг заочной перепалки борца и рэпера, Кадиев сказал:

«Нашему региону абсолютно не нужны рэп-концерты. У нас есть кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова».

Глава «Анжи» отметил, что никому не запрещено давать концерты, но «Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру». Он предложил слушать рэп там, где проходят соответствующие концерты.

Напомним, российский рэп-исполнитель Тимати записал видеообращение, обвинив Нурмагомедова в том, что из-за него был отменен концерт певца Егора Крида. На это борец заявил:

«Каждый ответит за свои слова, просто мне не до вас. Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Махачкале отменили выступление Крида, который перед этим раскритиковал Нурмагомедова в Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: Концерт Егора Крида в Махачкале отменен из-за угроз

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Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
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