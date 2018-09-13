В Москве выставка художника Слонова облита «вонючей жидкостью»

Москва, , 00:54 — REGNUM Работы красноярского художника Василия Слонова пострадали во время экспозиции в Москве, передает радиостанция «Говорит Москва».

Пострадала экспозиция «Небесный Иерусалим», которая выставлена на «Винзаводе». По словам одной из свидетельниц происшествия, на выставку Слонова проникла «бесноватая группа», участники которой «визжат как резанные».

«Налила в галерею вонючую жидкость, сорвали работу со стены и ее невозможно у них отнять, — сказала она. — Производят дикое впечатление… и очень «подсадное»… Слонову шьют «оскорбление главы государства» типа … впервые вменяемая полиция… чем закончится пока не знаю».

Напомним, Слонов известен своими скандальными акциями. Так, после президентских выборов 2018 г. он в соцсети «поздравил» соотечественников с выборами «Ватным Ждуном»:

«Ватный Ждун поздравляет!!! Он долго ждал… И в священном трепете благословляет ближайшие шесть лет!!!»

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