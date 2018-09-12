Российский программист Левашов признал свою вину в киберпреступлениях в США

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Российский гражданинПетра Левашова, обвиняемый властями США в киберпреступлениях, признал свою вину по нескольким эпизодам. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба мнистерства юстиции США.

По информации ведомства, Левашов признал себя виновным в одном эпизоде по статье о преступном сговоре, по одному пункту мошенничества и одному пункту хищения персональных данных, а также одному эпизоду по статье о «нанесении ущерба защищённому компьютеру».

Напомним, программист Пётр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу ФБР, а затем экстрадирован в США. Российскому гражданину инкриминируется создание и управление ботнетом Kelihos, при помощи которого осуществлялась рассылка спама, распространение вирусов и сбор данных с компьютеров.

В России Левашов также является фигурантом уголовного дела и объявлен в российскими властями в международный розыск.

Отметим, что адвокаты программиста называли запрос США о его экстрадиции политическим, указывая на, что Левашов получал образование на военной кафедре Политехнического университета Санкт-Петербурга, и у него имелся доступ к государственной тайне, в том числе к информации о российских ракетах.