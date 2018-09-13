Половина украинских мигрантов хотят работать в Польше до полугода — опрос

Варшава, , 00:13 — REGNUM 50,4% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше 3−6 месяцев, сообщило издание «Европейская правда» 12 сентября со ссылкой на результаты опроса, проведенного польской компанией EWL S.A.

По так называемому «безвизу» или биометрическому паспорту работает 26,8% украинских мигрантов. Две трети имеют трудовые визы. Карта временного пребывания, которая позволяет оставаться в Польше в течение нескольких лет, есть только у 4,6% гастарбайтеров.

Треть опрошенных намерены работать в Польше менее трех месяцев, 50,4% — до полугода, 11.7% — до года, а оставаться в Польше на более длительный срок хотят всего 5,4% украинских граждан.

Более чем для трети опрошенных (37,5%) нынешняя работа является не первым подобным опытом. Для 42,9% это вторая поездка на заработки в Польшу, 12% мигрантов ранее работали в России.

Почти треть работников из Украины (29,2%) становились жертвами недобросовестных польских работодателей.

Напомним, во Вроцлаве прошли антиммигрантские выступления польских националистов, которые призвали граждан Украины убираться восвояси.

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