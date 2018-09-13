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В Казахстане более 70% студентов учатся платно

Общество

Общее число студентов во всех вузах Казахстана составляет 496,2 тыс. человек

В Казахстане более 70% студентов учатся платно
Иллюстрация: Akorda.kz
Нурсултан Назарбаев беседует со студентами

Астана, 13 сентября 2018, 00:04 — REGNUM  В 2017/2018 учебном году 70,2% студентов в вузах Казахстана получали образование за свой счет, сообщает 12 сентября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Общее число студентов во всех вузах Казахстана составляло 496,2 тыс. человек. Более 76% обучалось по очной форме, на заочном обучении числилось 7% и 17% — на вечернем обучении.

За счет государственных образовательных грантов учатся 27,8% студентов, за счет предприятий — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что надзорные ведомства будут лишать вузы республики лицензии из-за низкой востребованности выпускников.

Читайте ранее в этом сюжете: Вузы Казахстана лишатся лицензии за неустройство выпускников

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