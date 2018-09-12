Надвигающийся на США ураган «Флоренс» ослабел до третьей категории

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане, приближающийся к Восточному побережью США, ослабел с четвёртой до третьей категории, сообщает 12 сентября Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре урагана понизилась до 57 метров в секунду. Сообщается, что на данный момент ураган находится в 755 километрах от города Миртл-Бич в Южной Каролине и продолжает приближаться к побережью.

В связи с ожидаемым ударом стихии режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Южная и Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Джорджия, а также в столице страны Вашингтоне.

Ожидается, что ураган достигнет побережья США в ближайшие двое суток. Президент Дональд Трамп сегодня заявил, что власти страны в полной мере готовы отразить натиск стихии, тем не менее призвал граждан «не играть» с ураганом и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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