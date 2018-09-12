Теплоснабжающую компанию Алма-Аты обязали вернуть потребителям $4 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 23:56 — REGNUM Антимонопольный департамент Алма-Аты выявил систематические нарушения в деятельности ТОО «Алма-Атинские тепловые сети» и обязал вернуть потребителям 1,5 млрд тенге ($3,97 млн), сообщает 12 сентября издание Tengrinews.kz.

Антимонопольное ведомство обнаружило нарушения при внесении показателей счетчиков. Кроме того, сотрудники компании потеряли архивные данные, неверно и несвоевременно вносили показания приборов учета. По итогам проверки возбуждено административное дело на 100 млн тенге ($265 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что во время отопительного сезона в республике могут возникнуть проблемы из-за долгов перед снабжающими организациями.

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