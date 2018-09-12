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13 сентября состоятся похороны Кофи Аннана

Общество

Тело бывшего Генерального секретаря ООН, умершего в прошлом месяце, было привезено на его родину – Гану, 13 сентября состоится похоронная церемония

13 сентября состоятся похороны Кофи Аннана
US Mission in Geneva
Кофи Аннан

Аккра, 12 сентября 2018, 23:18 — REGNUM  Тело бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана было доставлено в аэропорт Котока в столице Ганы городе Аккра. Его гроб сопровождали члены семьи и представители ООН. Сообщается, что похороны состоятся 13 сентября. Президент Ганы Акуфо-Аддо и главы общин также присутствовали во время доставки тела в страну.

По информации новостного агентства BBC Swahili, его тело до похоронной церемонии будет находиться в зале международных переговоров Ганы.

Кофи Аннан был первым представителем чернокожего населения Африки на посту Генерального секретаря ООН, за годы своей службы он способствовал развитию не только африканского континента, но и всего мира, — отмечается в сообщении.

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Зарубежная хроника
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