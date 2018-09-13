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Танзанийский спикер запретил ношение накладных ресниц и ногтей

Общество

Спикер Парламента Танзании Джоб Ндугаи запретил членам парламента находится в здании Парламента с накладными ресницами и ногтями

Додома, 13 сентября 2018, 00:53 — REGNUM  Решение о запрете ношения парламентариями накладных ресниц и ногтей было высказано спикером танзанийского парламента Джобом Ндугаи. Кроме того, он отметил, что запрет будет касаться не только членов парламента, но и всех посетителей.

Решение было принято спикером после выступления депутата Фатмы Туфик, в котором она задала вопрос правительству о влиянии на здоровье использования накладных ресниц, ногтей и отбеливания кожи.

Заместитель министра здравоохранения Фаустина Ндугиле рассказала, что использование подобных средств сильно влияет на здоровье, и призвала общество избегать их.

По словам Ндугиле, каждый год около 700 человек попадает в больницу Мухимбили вследствие различных проблем кожи тела. Одна из наиболее распространенных — облезание.

Танзанийское новостное агентство BBC Swahili задало вопрос министру о том, кто будет следить за выполнением требований. Ндугиле ответила, что на это существует охрана парламента, которая не только следит за выполнением запрета на ношение накладных ресниц и ногтей, но и также смотрит на внешний вид, одежду. Людям в несоответствующей правилам одежде вход в здание парламента будет запрещен. Также она упомянула, что в парламенте существует целый ряд требований к внешнему виду и запрет на ношение накладных ресниц, бровей и ногтей теперь является одним из них.

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Зарубежная хроника
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