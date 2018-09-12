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На развитие материально-технической базы вузов Узбекистана выделят $44 млн

Общество

Часть средств выделит Исламский банк развития

На развитие материально-технической базы вузов Узбекистана выделят $44 млн

Ташкент, 12 сентября 2018, 23:05 — REGNUM  В 2018—2022 годах на укрепление материально-технической базы высших образовательных учреждений Узбекистана планируется выделить $44,48 млн, сообщает 12 сентября издание Kun. uz со ссылкой на проект постановления правительства.

Часть средств в рамках данного проекта выделит Исламский банк развития. Деньги будут направлены на повышение качества образования, улучшение среды обучения, повышение качества подготовки кадров путем усиления материально-технической базы вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого всем вузам республики предоставлена возможность использовать дистанционное обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: Вузам Узбекистана разрешили внедрять дистанционное образование

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