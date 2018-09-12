Проект храма Екатерины в Екатеринбурге перепишут

Екатеринбург, , 22:20 — REGNUM Проект храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга будет скорректирован. На заседании градостроительного совета свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил сделать это в сжатые сроки.

Новый храм будет во владимиро-суздальском стиле. Однако проект вызвал нарекания. Оказалось, что алтарь обращён на юго-восток, при этом христианские храмы обычно возводят алтарями на восток. Теперь этот недочёт придётся исправлять.

Напомним, расположен храм будет на набережной пруда возле Театра драмы. Ранее под него подобрали две площадки, но все они не устроили горожан. По новому месту расположения будущего храма заметных протестов пока нет.