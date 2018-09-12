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В Екатеринбурге беременную пассажирку выгнали из автобуса

Общество

Прокуратура ведёт проверку

Екатеринбург, 12 сентября 2018, 21:59 — REGNUM  В Екатеринбурге водитель маршрутного автобуса высадил беременную пассажирку. Поводом для этого стало замечание от девушки в связи с тем, что он разговаривал по телефону во время движения.

Видео инцидента опубликовано в паблике «Типичный Екатеринбург». Судя по нему, беременная девушка ехала стоя. Водитель говорил по телефону. Пассажирка попросила его прекратить телефонный разговор на время движения. На что водитель резко затормозил и потребовал от девушки покинуть салон.

При этом проезд она оплатила. Девушка намерена добиваться наказания водителя.

Проверку по факту инцидента уже ведёт прокуратура. А тем временем отметим, что случаи, когда водители разговаривают по телефону во время движения, не являются редкостью. Также нередки гонки на дороге, когда водители при наличии в салоне пассажиров пытаются обогнать попутный общественный транспорт, чтобы первым прибыть к остановке и забрать там очередных пассажиров.

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ЧП в общественном транспорте
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