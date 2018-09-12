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Белоруссия и Узбекистан откроют совместный центр образования

Общество

Открытие центра состоится в дни белорусского образования в Узбекистане

Минск, 12 сентября 2018, 22:08 — REGNUM  На базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами откроется белорусско-узбекистанский центр образования, сообщает 12 сентября агентство «Белта» со ссылкой на министерство образования.

Открытие центра состоится в дни белорусского образования в Узбекистане, которые пройдут в сентябре. В министерстве образования отметили, что стороны наращивают сотрудничество в сфере образования.

Отметим, 12 сентября в рамках белорусско-узбекистанского форума делового и регионального сотрудничества министр образования Белоруссии Игорь Карпенко подписал соглашение о сотрудничестве с министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.

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