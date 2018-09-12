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Индийских фермеров призывают перейти на биоэтанол вместо бензина

Общество

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари призвал фермеров делать биоэтанол и использовать его в качестве замены бензина и дизельного топлива

Индийских фермеров призывают перейти на биоэтанол вместо бензина
carol mitchell
Сельскохозяйственная техника. Индия

Нью-Дели, 12 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  11 сентября в своем публичном обращении министр транспорта Индии Нитин Гадкари призвал фермеров делать биоэтанол и использовать его в качестве замены бензина и дизельного топлива. Он подчеркнул, что это необходимо в то время, когда страна импортирует топливо и падает стоимость рупии по отношению к доллару.

По информации индийского новостного агентства ANI, Нитин Гадкари отметил, что сейчас в Индии строятся пять заводов по производству этанола.

Он также пообещал, что аналог бензина будет стоит 50 рупий за литр ($0,69), а аналог дизеля можно будет купить за 55 рупий ($0,76). Это значительно ниже цен на бензин и дизель, достигших рекордного максимума в этом месяце.

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Зарубежная хроника
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