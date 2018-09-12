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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сократить число больных анемией

Общество

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что сократить число больных анемией нужно в три раза

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сократить число больных анемией
Иллюстрация: Kremlin.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Нью-Дели, 12 сентября 2018, 22:36 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сократить число больных анемией. Он отметил, что темпы борьбы с этой болезнью должны увеличиться в три раза. Политик заявил, что большой процент населения Индии страдают от этой болезни.

Как известно, это заболевание вызвано прежде всего недостатком в организме таких элементов, как йод и железо. Премьер-министр отметил, что, несмотря на увеличение потребления йодированной соли, случаи заболевания анемией сокращаются лишь на один процент в год.

По информации индийского новостного агентства ANI от 11 сентября, Нарендра Моди призвал создать программу «Индия без анемии», что, по его мнению, поможет спасти миллионы жизней.

В своей речи политик также поблагодарил врачей, которые бесплатно предоставляют помощь больным этой болезнью.

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Зарубежная хроника
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