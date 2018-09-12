В зоопарке Читтагонга (Бангладеш) родился редкий белый тигр

Дакка, , 23:24 — REGNUM В зоопарке г. Читтагонг на юге Бангладеш у двух бенгальских тигров родился тигренок-альбинос. Как сообщает бангладешское новостное издание со ссылкой на слова ученых-зоологов, такие бенгальские тигры — с белой шерстью, черными полосами на ней и голубыми глазами — это большая редкость и отчасти даже «аномалия». У ученых нет информации о том, что когда-либо до недавнего времени в Бангладеш рождались такие тигры.

Ученые из Государственного университета г. Джахангирнагар утверждают, что альбинизм у животных так же возможен и вероятен, как и у людей. Однако при альбинизме пигмента меланина у тигренка было бы настолько мало, что у него не было бы черных полос. Бангладешские генетики утверждают, что у родившегося в Читтагонге тигренка кто-то из дальних родственников мог быть полностью белым, а сейчас эта особенность проявилась именно в этом тигренке. По словам главы Государственного университета г. Джахангирнагар Абдула Азиза, подобная аномалия могла произойти «из-за смешения разных видов между собой».

В настоящее время тигренок находится в общем вольере. Ученые наблюдают за изменениями в его здоровье, пока что никаких отрицательных отклонений обнаружено не было.