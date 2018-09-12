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«Чуть не сожгла детей»: на Урале осудили владелицу детского сада

Общество

Женщине дали условный срок

Копейск, Челябинская область, 12 сентября 2018, 21:17 — REGNUM  В челябинском Копейске осуждена владелица частного детского сада. Суд признал её виновной в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Женщина в своей квартире содержала детский сад. 21 марта 2017 года внутри находились 15 детей. В подъезде возник пожар. В итоге дети не могли выйти на воздух. Возникла реальная угроза их жизням и здоровью.

В итоге всё обошлось. Но женщина предстала перед судом. Приговором ей назначено 2 года условно. Также суд определил ей двухлетний испытательный срок.

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