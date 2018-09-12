В Екатеринбурге борец с коррупцией осуждён за взятку

Екатеринбург, , 21:05 — REGNUM В Свердловской области суды вынесли приговоры двоим теперь уже бывшим полицейским. Один из них осуждён к колонии общего режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В городе Заречном бывший сотрудник ГИБДД получил приговор за мошенничество и служебный подлог. Ещё в момент прохождения службы он оформил ДТП, которого на самом деле не было, и получил в страховой компании деньги — более 40 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ, и 30-летнего гражданина привлекли к ответу. Свою вину он признал и ущерб уже возместил. Судом с него будет взыскан штраф — 190 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Ещё один приговор вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. На скамье подсудимых оказался бывший глава одного из подразделений по противодействию коррупции. Его осудили за получение взяток и покушение на крупное мошенничество. Размер одной из взяток составил 100 тыс. рублей, а второй — 500 тыс. рублей. Однако его задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев общего режима. Также он должен уплатить штраф — 220 тыс. рублей, пояснили в облпрокуратуре.