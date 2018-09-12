Пограничники Казахстана усилили пункты пропуска на границе с Киргизией

Астана, , 20:55 — REGNUM После замечаний о многокилометровых очередях на границе между Казахстаном и Киргизией пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана приняла меры по повышению пропускной способности пунктов пропуска, сообщает 12 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на директора ведомства Дархана Дильманова.

По его словам, на границе между Казахстаном и Киргизией действуют восемь пунктов пропуска: семь — автомобильных и один — железнодорожный. Поток граждан через пункты пропуска увеличивается в период отпусков. Для повышения пропускной способности увеличивается количество точек паспортного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что республика готова подписать протокол об изменении статуса двух пунктов пропуска с двустороннего на многосторонний.

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