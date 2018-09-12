Активисты ОНФ получили 39 мест в региональных заксобраниях и горсоветах

Москва, , 20:04 — REGNUM По итогам единого дня голосования 39 кандидатов-активистов ОНФ избраны депутатами законодательных собраний и горсоветов административных центров регионов страны. Всего же в минувших выборах приняло участие более 100 представителей Народного фронта.

Согласно финальным результатам 26 человек стали депутатами заксобраний, в том числе девять из них по одномандатным округам. Депутатами горсоветов избраны 13 активистов ОНФ, из них шесть являются одномандатниками.

«39 активистов Народного фронта стали депутатами, что составило 37% от общего числа представителей ОНФ, участвовавших в выборах. Мы считаем, что это хороший результат. Эти люди — наши «региональные звездочки», как мы их называем, будут представлять интересы граждан в заксобраниях и горсоветах, работая на своей земле на благо, в первую очередь, простых людей», — рассказал журналистам руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Так, депутатами парламентов регионов стали руководители региональных исполкомов ОНФ: Матвей Чупров в Ненецком автономном округе, Михаил Сапрыкин в Ростовской области, Валерий Лютый в Республике Саха (Якутия).

В заксобрания переизбрались сопредседатели региональных штабов ОНФ: член Центрального штаба Народного фронта Эльвира Аиткулова в Республике Башкортостан, руководитель областного поискового объединения «Долг» Нина Куликовских в Смоленской области, руководитель фонда помощи детям Алена Атласова в Республике Саха (Якутия).

Помимо этого, в гордуму Екатеринбурга избрана сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Анастасия Немец. В Красноярский городской Совет депутатов прошла руководитель регионального исполкома ОНФ в Красноярском крае Оксана Ларионова. Кроме того, участие в выборах мэра столицы принял член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов, он занял третье место.