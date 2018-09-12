В Ярославле у храма Ильи Пророка снова хотят поставить мачты освещения

Ярославль, , 20:03 — REGNUM В Ярославле у храма Ильи Пророка вновь хотят поставить мачты освещения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На сайте регионального департамента охраны объектов культурного наследия выложен акт государственной историко-культурной экспертизы, которая проводилась по заказу подмосковного ООО «АвангардСтрой». Эксперт утверждает, что за прошедшие 13 лет с момента установки в 2005 году системы подсветки церкви Ильи Пророка выявились её существенные недостатки: отсутствие условий безопасного обслуживания осветительных прожекторов, воздушный способ подключения части прожекторов с выводом проводов по фасадам памятника и так далее. Для устранения этих недостатков планируется установить 12 мачт с прожекторами вокруг храма.

В 2017 году правительство Ярославской области планировало установить новую систему освещения на деньги транша, выделенного правительством Москвы. Однако против этого выступила общественность, посчитав, что мачты у церкви испортят ее восприятие.

Вопрос был рассмотрен научно-методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры России, который отклонил предложенный проект. Уже установленные мачты были демонтированы. Совет тогда предложил рассмотреть другие варианты подсветки — например с тротуара. Но ООО «АвангардСтрой» вновь предложил проект с мачтами освещения.

Проектом предусмотрена установка 10 конических опор высотой 3 м диаметром 80−50 мм и 2 круглых опор высотой 1 м диаметром 50 мм. Опоры и прожектора имеют декоративное порошковое покрытие светло-серо-голубого цвета.

Я думаю, что это неразумно. Убрали те мачты, которые стояли. И если опять ставить высокие мачты, то это исказит облик храма. Уже было предложено сделать подсветку с уровня земли. Это достаточно опробованный метод», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович.

Заместитель директора департамента объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев без объяснения причин отказался комментировать этот вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле тестируют влияние подсветки на храм Ильи Пророка