ЦОДД предупредил москвичей о мошенниках, выдающих себя за дорожный патруль

Москва, , 19:43 — REGNUM На дорогах Москвы действует преступная группа, участники которой представляются сотрудниками дорожного патруля, вымогая деньги у автомобилистов. Об этом сообщили 12 сентября в Центре организации дорожного движения Москвы.

В ЦОДД рекомендуют столичным водителям в случае подобных иницидентов незамедлительно обращаться в полицию.

«Дорожный патруль ЦОДД никогда не берёт денег за помощь. Наши автомобили ярко-зеленого цвета. Все сотрудники в форме ЦОДД и с удостоверениями», — говорится в сообщении.

Напомним, экипажи дорожного патруля ведут круглосуточный мониторинг дорожной ситуации в Москве, в их полномочия также входит оказание содействия сотрудникам экстренных служб при ДТП и других чрезвычайных ситуациях.