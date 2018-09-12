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ЦОДД предупредил москвичей о мошенниках, выдающих себя за дорожный патруль

Общество

Столичным водителям рекомендуют обращаться в полицию в случае столкновения с мошенниками

ЦОДД предупредил москвичей о мошенниках, выдающих себя за дорожный патруль
0532-2008

Москва, 12 сентября 2018, 19:43 — REGNUM  На дорогах Москвы действует преступная группа, участники которой представляются сотрудниками дорожного патруля, вымогая деньги у автомобилистов. Об этом сообщили 12 сентября в Центре организации дорожного движения Москвы.

В ЦОДД рекомендуют столичным водителям в случае подобных иницидентов незамедлительно обращаться в полицию.

«Дорожный патруль ЦОДД никогда не берёт денег за помощь. Наши автомобили ярко-зеленого цвета. Все сотрудники в форме ЦОДД и с удостоверениями», — говорится в сообщении.

Напомним, экипажи дорожного патруля ведут круглосуточный мониторинг дорожной ситуации в Москве, в их полномочия также входит оказание содействия сотрудникам экстренных служб при ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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