Руководство Костромы попросит у Москвы деньги на строительство интернатов

Кострома, , 19:38 — REGNUM Руководство Костромской области намерено обратиться к Минобразования России с обращением «о необходимости поддержки регионов в строительстве пришкольных интернатов» в сельской местности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Сергея Ситникова.

Глава области во время поездки в Вохму (районный центр на северо-востоке Костромской области) завил о необходимости построить при Вохомской средней общеобразовательной школе интернат для размещения учащихся из отдаленных сел и деревень.

Сейчас в школе 630 учащихся, не только из Вохмы, но и из других населенных пунктов. Постройка интерната даст возможность последним жить при школе во время учебной недели.

Также чиновники считают, что интернат позволит перевести учащихся из менее оснащенных сельских школ в более комфортную Вохомскую.

«Интернаты нужны. Это удобно и безопасно. Они нам требуются, потому что подвоз детей более 20 километров — просто опасен. Сейчас буду обращаться в Министерство просвещения, чтобы для сельских территорий было предусмотрено строительство интернатных комплексов, чтобы дети по понедельникам могли приезжать сюда учиться, быть под контролем. Для детей это ещё и возможность продленных занятий, возможность заниматься в спортзале, кружках и секциях», — отметил Сергей Ситников.

Письмо к Министерству образования еще не отправлено. Глава области поручил подготовить обращение департаменту образования и науки Костромской области.