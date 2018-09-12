В Узбекистане планируют ужесточить наказание за незаконные свалки

Ташкент, , 19:16 — REGNUM По состоянию на 1 июня 2018 года в Узбекистане зарегистрировано 13,1 тыс. случаев выброса мусора в неположенном месте, что в два раза больше, чем в 2017 году, сообщает 12 сентября издание UzReport со ссылкой на депутата законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики Назира Сабирова.

Депутат отметил, что для исправления ситуации необходимо совершенствовать механизм регулирования отношений в сфере транспортировки, переработки, хранения и утилизации бытовых отходов. Депутаты предложили ужесточить наказание за выброс мусора в неразрешенных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на узбекском портале коллективных обращений была опубликована петиция, авторы которой предложили увеличить штрафы за выброшенный на улице мусор.

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