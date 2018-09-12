На крестный ход в Петербурге вышли 110 тыс. человек — РПЦ

Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM В Санкт-Петербургской митрополии РПЦ заявили, что крестным ходом 12 сентября по Невскому проспекту Северной столицы прошли около 110 тысяч человек.

Как сообщает ТАСС, такую цифру предполагаемых участников назвала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова, сославшись на данные Церкви.

Крестный ход состоялся в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Это историческое событие произошло в 1724 году по указу Петра I, который лично перенес мощи святого в Александро-Невскую лавру в первую годовщину Ништадтского мира. Оно знаменовало победу России над Швецией, с которой воевал еще Александр Невский.

В крестном ходе на Невском проспекте приняли участие прихожане православных храмов из Петербурга, Ленинградской области и многих других регионов России и зарубежных стран, члены казачьих организаций, православных братств, общественных структур, обычные горожане. Некоторые паломники приехали в Петербург с другого конца страны.

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В этом году во главе крестного хода вместе с традиционой Казанской иконой Божией Матери несли ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, постоянно хранящийся на острове Корфу в Греции. Эта святыня с 12 по 14 сентября доступна для поклонения верующих в Новодевичьем монастыре Петербурга.

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